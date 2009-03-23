Питание для волос

Порой мы жалуемся на то, что наши волосы утратили свой блеск, стали безжизненными, а ведь причина может быть банально простой, им просто не хватает тех полезных веществ, которые мы получаем вместе с пищей.

А это значит, что для исправления ситуации нам требуется не так уж и много, просто пересмотреть свой пищевой рацион, который должен включать в себя все необходимые вещества и витамины, способствующие улучшению состояния нашей шевелюры.

Как известно, все необходимое питание, которое наши волосы получают в период своего развития, они получают через волосяную луковицу. В рационе каждого из нас в обязательном порядке должны присутствовать продукты, которые отличаются высоким содержанием белка: постные сорта мяса, птица, рыба, грибы, сыр.

Для пополнения в организме запаса витамина С, ежедневно рекомендуется употреблять не менее шестисот граммов фруктов.

Не меньшее значение для наших волос играет и витамин В, поэтому в вашем рационе должны присутствовать злаки и каши, желательно овсяная и гречневая, а также макаронные изделия.

Можно приобрести в аптеке и пищевую добавку, содержащую этот витамин.

Новомодные диеты являются врагами для желающих иметь красивые и блестящие волосы.

Это относится и к такому популярному виду питания, как раздельное, ведь организму не так просто даются различные перестройки пищевого рациона.

Но, все же раздельное питание все же имеет и свои плюсы, главное условие – это способность правильно сочетать продукты, чтобы добиться их лучшей усвояемости и выведению из организма.

Например, следует употреблять белки, такие как мясо, морепродукты, молоко, творог, грибы в сочетании с овощами и зеленью.

Если вы едите мясо, то его обязательно нужно есть с луком, который нейтрализует токсины, образующиеся при усвоении организмом мяса.

А вот сочетать его с макаронами, картофелем, хлебом нельзя, так как в этом случае происходит замедление процесса пищеварения, и организм начинает усваивать токсины.

К нарушению обменных процессов, а значит и к отрицательному воздействию на состояние волос, приводит и быстрое питание, здесь речь идет о гамбургерах, пирожках, чебуреках, хот-догах и т.д.

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