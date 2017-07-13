Богомолец в парламенте стало плохо, она госпитализирована - источник

Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец в парламенте стало плохо, после чего ее госпитализировали.

Как передает корреспондент УНИАН, еще на утреннем заседании был ограничен доступ в женскую туалетную комнату на втором этаже парламента. Туда пришли несколько женщин-депутатов, а затем прибыли и медики.

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По некоторой информации, Богомолец потеряла сознание в туалетной комнате. Через некоторое время она проследовала в сопровождении нескольких человек в направлении медицинского пункта ВР.

Позже источник в парламенте сообщил корреспонденту УНИАН, что Богомолец была госпитализирована. Никаких деталей предоставлено не было.