Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса гуманитарную помощь
11:04, 13 июля 2017Страна
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Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проследовал 21 автомобиль с гуманитарной помощью.
Груз направлен для жителей Донетчины от миссии Международного комитета Красного Креста / УНИАН
Миссия Международного комитета Красного Креста направила на временно оккупированные территории Донбасса 21 автомобиль с гуманитарной помощью.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических изделий общим весом 327,7 тонн. Груз направлен для жителей Донецкой области от миссии Международного комитета Красного Креста», - говорится сообщении.
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