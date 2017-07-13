Правительство утвердило перечень лекарств, закупаемых международными организациями в 2017

Правительство Украины приняло постановление, которое утверждает перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупаются специализированными организациями за бюджетные средства в 2017 году.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, это позволит начать закупках по бюджетной программе «Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера» этого года и на законодательном уровне обеспечивает своевременный доступ пациентов к необходимым лекарственных средств и медицинских изделий.

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Анализ закупок через специализированные организации в 2015-2016 годах показал, что специализированным организациям удалось закупить лекарства и медпрепараты дешевле, чем в предыдущие годы, обеспечив экономию бюджетных средств. Закупки через специализированные организации также стали эффективным механизмом преодоления коррупции в закупках.

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Утвержденный перечень лекарств и медпрепаратов включает 23 номенклатуры.