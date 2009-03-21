В Киеве 70% воды непригодны для питья

Причины такого положения вещей банальные - застарелые системы водоснабжения и нехватка средств на ремонтные работы и приобретения реагентов для очистки.

По словам заведующего отдела гигиенических проблем экологии СЕС Сергея Тимошенко, водогоны нужно немедленно реконструировать, потому что большинство домовых сетей не заменяли со времени установления. Особенно критическая ситуация в центральных районах города.

Через нехватку средств на закупку реагентов нет возможности и контролировать качество воды. К тому же ее параметры не изменялись еще с советских времен.

"Главное задание специалистов - уберечь город от эпидемии, которая может распространиться через воду. Проверять же ее на содержание определенных примесей или металлов они просто не имеют возможность", - сказал Тимошенко.

По его словам, с бактериями борются еще "дедовским" способом - хлорированием.

Использовать альтернативные методы, по словам специалистов, сложно из-за централизованной системы водогона. Поэтому озонирования проводят по большей части в бассейнах.

По словам санэпидемиологов, чистую воду можно было бы брать в бюветах, но, оказывается, и там проблемы - застой. Поскольку к артезианским комплексам киевляне приходят нерегулярно, вода становится мутной, в ней увеличивается содержание железа. Поэтому бюветы постоянно нужно закрывать на профилактику.

Решить проблему воды в столице можно двумя путями. На государственном уровне начать программу возобновления естественного равновесия в реках или же положить начало массовой химической очистке.

kartina-ua.info