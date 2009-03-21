Из-за кризиса у американцев - проблемы со сном

По сравнению с уровнем 2001 года, число жителей США, которые испытывают проблемы со сном, выросло на 13% и составило треть населения, утверждает Национальный Фонд Сна.

За этот же период времени выросло число американцев которые спят мало (менее шести часов) - с 13% до 20% и сократилось число тех, кто спит достаточно (8 часов и более) - с 38% до 28%.

Недостаток сна приводит к многочисленным проблемам. Высыпающиеся люди лучше работают и правильней питаются.

Кроме того, недосып напрямую угрожает жизни: примерно 28% опрошенных Фондом водителей хотя бы раз засыпали за рулем в течение предыдущих 12-ти месяцев.

По оценкам Национальной Комиссии по Расстройствам Сна, недосып американцев ежегодно обходится экономике США в $150 млрд. - большая часть этой суммы основана на подсчетах снижения уровней производительности труда и результатов воздействия стресса.

В то же время, по данным компании Marketdata, размеры "индустрии сна" в США оцениваются в $23.7 млрд. В эту сумму входят объемы продаж подушек, одеял, кроватей, снотворного, ночников и т.п.

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