Комитет Рады одобрил законопроект о медицинской реформе

Парламентский Комитет по вопросам здравоохранения одобрил законопроект № 6327 о медицинской реформе ко второму чтению.

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Об этом сказал член комитета Сергей Березнико после заседания, сообщила пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«Мы имеем шанс реально запустить медреформу. Была подготовка в виде принятого законопроекта № 2309а-д, где определено понятие медицинской услуги. А законопроектом № 6327 мы внедрим новую парадигму медицинского обеспечения в Украине», - сказал Березнико.

Также он выразил надежду, что «в ближайшие годы мы сможем полностью адаптировать эту систему к украинским реалиям, и Национальная служба здоровья (NHS), которая работает в Англии, станет реальностью у нас в Украине».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный № 6327). Этот законопроект является одним из нескольких необходимых для проведения медицинской реформы.

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6 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения» (регистрационный номер 2309а-д). Данным законом, среди прочего, предоставляются льготные условия для медицинских учреждений, которые хотят перейти на новые формы хозяйствования. Законом предусмотрено, что государственные и коммунальные учреждения здравоохранения могут реорганизовываться в казенные предприятия или коммунальные некоммерческие предприятия.