Кабмин утвердил перечень и состав госпитальных округов еще в трех областях

Кабинет министров Украины утвердил перечень и состав госпитальных округов Кировоградской, Черкасской области, Ивано-Франковской областей.

Читайте такжеГеографические границы госпитального округа предлагает местная власть - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Как сообщалось, создание госпитальных округов является частью стратегии реформирования медицинской отрасли в Украине на ближайшие три года. Один округ предусматривает охват территории с населением 200 тыс. человек при наличии больницы 2-го уровня или 120 тыс. человек - при наличии больницы только 1-го уровня.