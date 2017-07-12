Кабмин утвердил перечень и состав госпитальных округов еще в трех областях

16:24, 12 июля 2017
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Создание госпитальных округов является частью стратегии реформирования медицинской отрасли в Украине на ближайшие три года.

фото: УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил перечень и состав госпитальных округов Кировоградской, Черкасской области, Ивано-Франковской областей.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Как сообщалось, создание госпитальных округов является частью стратегии реформирования медицинской отрасли в Украине на ближайшие три года. Один округ предусматривает охват территории с населением 200 тыс. человек при наличии больницы 2-го уровня или 120 тыс. человек - при наличии больницы только 1-го уровня.

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Теги: #реформа здравоохранения#госпитальные округа