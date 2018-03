Ученые нашли замену шприцу

Американские ученые сообщили о создании технологии орального вакцинирования с использованием бактерий, которая со временем может заменить традиционный шприц.

Детальное описание технологии будет опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Science.

Основой вакцины стали пробиотики - полезные бактерии, используемые при приготовлении кисломолочных продуктов. Вакцина вводится не с помощью инъекции, а орально - она представляет из себя подобие жидкого йогурта.

Механизм действия такой вакцины достаточно оригинален: бактерии попадают в кишечник человека и уже там начинают вырабатывать вакцину, стимулируя иммунитет.

С помощью пробиотиков удалось создать и успешно испытать на мышах вакцину против сибирской язвы, аналогичный метод был использован для производства вакцины от рака груди и ряда инфекционных заболеваний.

Авторы изобретения подчеркивают, что созданная ими технология имеет ряд существенных преимуществ: вакцина недорога в производстве; в организм человека не попадают химикаты, обычно применяемые для создания традиционных вакцин (они способны вызывать аллергические реакции); по ряду показателей она более эффективна.

washprofile.org