В Чернобыле мутируют и вымирают животные

Исследовав Чернобыльскую зону, французские и американские ученые пришли к заключению, что радиация повлияла на местных животных значительно сильнее, чем считалось раньше.

Выброшенная 26 апреля 1986 года при аварии на ЧАЭС доза продолжает действовать на обитателей близлежащих лесов и полей через загрязненную почву, воду и пищу. Таков главный вывод исследования Национального центра научных исследований Франции и университета Северной Каролины (США), чьи сотрудники два года изучали ситуацию в Припяти.

Количество животных резко уменьшилось, хотя ранее считалось, что за 20 лет после аварии они бурно размножались. Исследование показало, что количество шмелей, мотыльков, пауков, кузнечиков и других беспозвоночных на загрязненной радиацией территории значительно меньше, чем на незагрязненной (результаты наблюдений за волками, лисами, зайцами, белками и другими животными еще не подведены). "Некоторые виды попросту вымерли", – сказал исследователь Анерс Моллер.

Исследователи выяснили, что животные, которые живут поблизости Чернобыльского реактора, имеют больше мутаций – в частности изменение цвета, меньше конечностей, чем у нормальных животных. Нашли ученые и растения, которые сильно изменились под воздействием радиации.

Украинские специалисты не согласны с выводами иностранцев. "Меня удивляют такие результаты, ведь даже мое ведомство предоставило им данные, которые показывают все с точностью до наоборот, – рассказал руководитель лаборатории экобезопасности НАУ Ярослав Мовчан, который работал с этой группой французских коллег. – Может быть, у них изначально была какая-то своя концепция, под которую они и подогнали свои результаты? Наши выводы таковы: в зоне отчуждения наблюдается процесс увеличения разнообразия форм всех групп организмов! Но отдельно стоит говорить о крупных животных, например лосях, на которых постоянно ведется браконьерская охота в зоне, а в таком случае можно и потерять популяцию. О мутациях я пока не могу говорить. Исследования на эту тему мы начали полгода назад, а их предварительные результаты появятся не ранее чем через два года".

"Я видел исследования француза и американца, и считаю их не более чем курьезом, – заявил организатор турпоездок в зону отчуждения Александр Сирота. – Мы постоянно туда ездим, и могу заявить, природа там бурно развивается, и если полностью убрать оттуда человека, там могут появиться популяции таких животных, которых в Чернобыле никогда не было. Например, там поселилось несколько пар орланов-белохвостов, которые в этих местах ранее не обитали. И прекрасно себя чувствуют. А "мутантов" мы там видели лишь в виде охотников за металлом".

www.utro.ua