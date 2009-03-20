Создано искусственное сердце

Индийские ученые разработали уникальное искусственное сердце, основой для которого послужило устройство сердца таракана.

Устройство, созданное группой ученых Индийского технологического института города Кхарагпура, надежнее существующих западных аналогов, а его стоимость - примерно в 30 раз ниже (около 2 тысяч долларов), сообщил руководитель научной группы профессор Суджой Гуха.

По словам разработчиков, надежность нового механизма обеспечивает нетрадиционная схема его устройства - за основу взято сердце таракана. "Таракан - необычайно живучее насекомое. Он существовал до появления человека и, скорее всего, будет жить на Земле, когда человека уже не будет", - сказал профессор Гуха.

Сердце таракана состоит из 13 камер, тогда как у человека их четыре. Тараканье сердце продолжает работать, даже если откажет одна из камер, тогда как отказ одной камеры у сердца человека приводит к его остановке и гибели, объяснил ученый.

"Давление крови в нашем образце нагнетается пошагово в пяти камерах из 13. В существующих западных аналогах работает одна камера, давление нагнетается за один раз, что разрушительно воздействует на живые клетки", - сказал Гуха.

Профессор также отметил, что при изготовлении искусственного сердца используется комбинация пластмассы и металла. Группа из десяти научных сотрудников института работала над разработкой искусственного сердца три года. Научно-исследовательские работы финансировал Департамент науки и технологий правительства Индии.

Сейчас искусственное сердце испытывают на лягушке: оно качает ее кровь, находясь снаружи. По словам Гухи, уже получено разрешение на вживление образца в живой организм для продолжения опытов. "В мае месяце мы поставим сердце козе", - сказал ученый.

Гухи прогнозирует, что уже через год испытаний на животных можно будет приступить к проверке устройства на людях. Для этого необходимо получить разрешение правительства. Если опыты покажут работоспособность устройства, то уже через три года первое искусственное сердце может быть установлено человеку, утверждает профессор.

РИА Новости