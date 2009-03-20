Интернет-аптеки продают поддельные лекарства

По просьбе правительств нескольких стран подразделение ООН по контролю за оборотом наркотиков опубликовало правила проведения облав на интернет-аптеки.

По результатам недавнего исследования, проведенного в США, из 365 так называемых интернет-аптек легальными были лишь две. Остальные не требовали рецепта для покупки лекарств и веществ, оборот которых должен контролироваться, сообщает Reuters.

Как отмечают эксперты, интернет-аптеки зачастую не только не требуют рецепта, но и продают поддельные лекарства. Продажа без рецепта в некоторых странах уже приравнивается к незаконному обороту наркотиков.

Первая масштабная облава на нелегальные интернет-аптеки была организована Интерполом в ноябре 2008 года. В ней участвовала полиция девяти стран мира. Были, в частности, изъяты лекарства для лечения диабета, импотенции, ожирения и облысения, передает агентство.

Lenta.ru