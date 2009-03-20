Ежегодно в мире туберкулезом инфицируются 9 миллионов людей.

Как передает корреспондент УНИАН, такие цифры озвучил руководитель группы по ВИЧ/СПИДу Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Гундо ВАЙЛЕР, принимавший участие в мастер-классе для СМИ "Эпидемия туберкулеза в Украине: вызовы и пути преодоления", который организовал Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

По его словам, многие больные туберкулезом полностью излечиваются, однако полтора миллиона в год умирает от этой инфекционной болезни.

«Существует всемирное соглашение относительно того, что количество заболевших туберкулезом надо уменьшить на 50% до 2015 года. В мире много регионов, где показатели снижаются. Позитивные тенденции наблюдаются в Азии, Центральной Европе, Прибалтике. К сожалению, это не относится к странам Африки и Восточной Европы, где с 1990 года количество новых случаев возросло вдвое», - отметил Г.ВАЙЛЕР.

Он также обратил внимание, что главной проблемой в лечении этой инфекционной болезни является ее мультирезистетная форма.

«В мире полмиллиона таких больных. Среди них очень высок процент летальных случаев. Еще у 40 тысяч больных туберкулезом (в мире) наблюдается такая форма мультирезистетного туберкулеза, которая устойчива ко всем существующим противотуберкулезным лекарственным препаратам», - сказал Г.ВАЙЛЕР.

Отвечая на вопрос о стоимости лечения пациента с мультирезистетным туберкулезом, он отметил, что соотношение с обычной формой составляет 1:13.

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия Фонда – создание фундамента для успешного и устойчивого развития украинского общества, с помощью инвестирования в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь. Президент Фонда - народный депутат Р.АХМЕТОВ.