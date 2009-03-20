Возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида

15:21, 20 марта 2009
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Не ухаживала за дочкой

В Кировоградской области по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком-инвалидом, повлекшем тяжелые последствия, возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Проверкой установлено, что мать не заботилась о здоровье, физическом и духовном развитии своей дочери, не предпринимала мер для лечения ребенка и удовлетворения его потребностей. Это при том, что несовершеннолетняя девочка инвалид, а также ребенком, который пострадал от Чернобыльской катастрофы.

Начиная с февраля 2008 года, женщина получала пенсию, назначенную на ребенка после потери кормильца, но использовала ее на свои нужды, в частности на приобретение спиртных напитков.

В соответствии с актом судебно-медицинского обследования, ненадлежащий уход за ребенком вызвал задержку физического и психического развития в виде умеренной умственной отсталости, общего недоразвития языка 3 уровня. При своевременном систематическом обращении за медицинской помощью можно было бы предупредить развитие болезни.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК Украины.

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