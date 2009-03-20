"Правильная" кислотность - основа здоровья

Семейному врачу постоянно приходится сталкиваться с удивительной настойчивостью врачей гастроэнтерологов в назначении лекарственных средств, понижающих кислотность желудочного сока. Почему-то никто из гастроэнтерологов не желает задуматься над таким общепринятым понятием, как нормальная кислотность желудка. Те врачи, которые хорошо учились, должны хорошо знать со второго курса медицинского института, когда они изучали нормальную и патологическую физиологию, что нормальная кислотность желудка по рН составляет 0,8-1,5. Это сильно кислая среда. Для сравнения с рН лимона, которая составляет 4,5-5,0, лимон - это слабокислая среда.

Пожалуйста, просто задумайтесь над тем, что здоровый желудок продуцирует 2,5 литра концентрированной соляной кислоты в сутки. Поэтому в желудке не может быть повышенной кислотности, она может только снижаться при воспалительном процессе в желудке или стрессовых ситуациях, когда повышается тонус симпатической нервной системы, которая принимает участие в регуляции моторики желудка и секреции желудочного сока. При повышенном тонусе симпатической нервной системы блокируется секреция желудочного сока и «останавливается» желудок, т.е. возникает пилороспазм. В результате пища застаивается в желудке, начинает гнить, бродить, появляется неприятный запах изо рта, изжога и тошнота.

Возникает это потому, что на фоне низкой кислотности желудочного содержимого начинает бурно развиваться условно патогенная микрофлора, а кислотность желудочного сока выполняет не только пищеварительную функцию, но и барьерную, т.е. защищает нашу пищеварительную систему от попадания патогенной и чрезмерного размножения условно патогенной микрофлоры. В результате возникает воспалительный процесс слизистой оболочки желудка, что для желудка является стрессовой ситуацией и еще больше повышает тонус симпатической нервной системы. Таким образом, замыкается порочный круг и человек становится «вечным» пациентом у гастроэнтеролога. Назначая Н2 – гистаминоблокаторы (Ранитидин) и блокаторы так называемого протонного насоса (Омепрозол), которые резко снижают кислотность желудочного сока, гастроэнтеолог или другой врач поддерживает «вечность» своего пациента.

Вы можете спросить, откуда берется тошнота и изжога? Тошнота связана в данном случае со спазмом пилорической части желудка, которая является мощной рефлексогенной зоной. Чем сильнее пилороспазм , тем более выражена тошнота, при этом возникает обратная перистальтика желудка, заброс пищевого содержимого желудка в пищевод или рвота, которая приносит кратковременное облегчение. Изжога связана с усилением уксуснокислого брожения, в результате которого образуется уксусная кислота или молочнокислого брожения, в результате которого образуется молочная кислота, по причине чрезмерного размножения грибков и лактобактерий, для жизни и размножения которых оптимальная рН желудочного содержимого составляет 3,0-3,5 , т.е. средняя и слабокислая среда. Если еще учитывать тот факт, что слизистая оболочка желудка продуцирует не только недостаточное количество соляной кислоты, но и недостаточное количество слизи, которая защищает внутреннюю оболочку желудка от самопереваривания и раздражающего действия уксусной и молочной кислот, то естественно, что эпителиальные клетки слизистой оболочки желудка будут просто погибать и на этом месте образуются эрозии и язвы, что уже раздражает болевые рецепторы. Поэтому в начале возникает изжога, а затем тупая или острая боль в области желудка, которая в свою очередь еще больше повышает тонус симпатической нервной системы.

Вот таким банальным путем у человека развивается хронический гастродуоденит, а в дальнейшем язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому принципиальными подходами лечения этой проблемы здоровья является подавление чрезмерного размножения условно патогенной микрофлоры и повышение, а не понижение, кислотности желудочного сока, что решается в индивидуальном порядке на приеме у лечащего врача. Применение Ранитидина и Омепрозола показано только как премедикация при хирургических операциях на желудке.

В заключение хочется сказать, что проблемы желудка напрямую запараллелены с хроническим тонзиллитом, ОРВИ, ожирением, маститом у женщин, а особенно у кормящих грудью мам. Обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что тот человек, у которого нормально работает желудок, никогда не бывает толстым или истощенным, а также практически ничем не болеет.

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