Вдыхание выхлопных газов поражает сосуды

Проживание на экологически загрязненной территории может вызвать заболевание сердечно-сосудистой системы даже у здоровых людей, потому что выхлопные газы снижают эластичность сосудов.

Николас Миллс из Университета Эдинбурга сообщил в ходе исследование, что «сильное воздействие выхлопных газов засоряет сосуды». Частично это пояснит риск развития заболеваний сердца под влиянием факторов окружающей среды.

Группа из 12 молодых людей без вредных привычек была приглашена для участия в эксперименте. Их попросили заниматься на велотренажерах, вдыхая либо очищенных воздух, либо примеси выхлопных газов. Кровеносные сосуды на запястьях участников из группы грязного воздуха временно потеряли способность расширяться и стали жесткими. По словам ученых, именно утрата эластичности является независимым фактором риска сердечной смерти.

Однако ученые предложили способ борьбы с выхлопными газами. Они сообщили, что использование маски сокращает контакт с вредными частицами, которые закупоривают сосуды. Наиболее эффективными в грязных городских условиях являются маски, предназначенные для работы в пыльной среде.

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