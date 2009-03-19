Лаборатории ветмедицины обеспечат новейшим оборудованием

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “Об Общегосударственной целевой экономической программе проведения мониторинга остаточных количеств ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, на 2009 - 2014 годы”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 396 из 442 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В программе предусматривается обеспечение государственных лабораторий ветеринарной медицины высокочувствительным оборудованием, расходными и референс-материалами и т.д. для мониторинга остаточных количеств ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, в соответствии с директивой 96/23 ЕС.

Предусматривается общий объем финансирования программы в размере 113,07 млн. грн., из них из государственного бюджета 112,98 млн. грн., из других источников финансирования - 0,09 млн. грн., в том числе в 2009 году - 36,125 млн. грн., 2010 году - 35,335 млн. грн., 2011 году - 10,995 млн. грн., 2012 году - 10,245 млн. грн., 2013 году - 10,185 млн. грн. и 2014 году - 10,185 млн. грн.

Средства будут направлены на обеспечение соответствующих государственных лабораторий ветеринарной медицины высокочувствительным оборудованием, расходными и референс-материалами и т.д. в объеме 50,6 млн. гривен; ежегодные расходы для проведения мониторинговых исследований по видам животных, продуктов животного происхождения и кормов - 60,09 млн. гривен; разработка и внедрение методик - 2,38 млн. гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, результатом реализации этой программы должна быть минимизация поступления (до 30%) на потребительский рынок продуктов животного происхождения и кормов, а также пищевых продуктов, подконтрольных ветеринарной службе, с остаточными количествами ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ.