Одобрен законопроект об уменьшение курения в Украине

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в Закон Украины „О мерах по предотвращению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 247 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено запрещение розничной и оптовой торговли, производство (кроме производства для экспорта), импорт для реализации на территории Украины табачных изделий «с использованием на их упаковке информации, которая может вводить в заблуждение или создавать неправильное впечатление относительно характеристик табачных изделий, их влияния на здоровье, включая любой термин, описание, торговую марку, символический или любой другой знак, прямо или косвенно создающий ошибочное впечатление о том, что данное табачное изделие является менее вредным, чем другие табачные изделия, в том числе включать такие термины, как «с низким содержанием смол», «легкие», «очень легкие», «мягкие» и их аналоги на других языках. Перечень терминов, описаний, торговых марок, символических или любых других знаков, которые запрещено использовать на упаковке табачных изделий, разрабатывается, утверждается, и не реже одного раза в 3 года пересматривается центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Согласно законопроекту, производитель или импортер табачных изделий обязан вмещать в упаковку табачных изделий вкладыши с информацией о вредности курения и рекомендациями относительно возможных путей избавления от зависимости от потребления табачных изделий. Текст и оформление таких вкладышей определяется и утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения. Любые другие вкладыши или другую текстовую или графическую информацию, не предусмотренную законодательством, размещать внутри упаковки табачных изделий, на упаковке табачных изделий или на их прозрачной обертке запрещается.

Кроме того, запрещается изготовление и продажа конфет, закусок, игрушек или других товаров детского ассортимента в форме табачных изделий, которые привлекают внимание несовершеннолетних. Запрещается бесплатное (или в качестве приза за участие в каком-либо конкурсе) распространение (или обмен на любые товары или предметы) табачных изделий среди населения. Запрещается поштучная реализация табачных изделий (кроме сигар).

Контроль над соблюдением определенных законом показателей содержания никотина и смолы, а также других вредных для здоровья человека веществ и ингредиентов в табачных изделиях, которые производятся, реализуются на территории Украины, осуществляет в пределах своих полномочий центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения. Центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения имеет право устанавливать предельно допустимые нормы вредных для здоровья человека веществ (кроме смол и никотина) и ингредиентов в табачных изделиях, которые производятся, реализуются на территории Украины, если есть основания считать, что эти вещества и ингредиенты: имеют токсичное, мутагенное или канцерогенное действие; облегчают вдыхание табачного дыма; способствуют формированию зависимости у потребителей табачных изделий.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в заведениях общественного питания для некурящих лиц отводится не менее 50 процентов площади этих заведений, размещенной так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию.