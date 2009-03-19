Усилена ответственность за выращивание мака и конопли

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины по усилению ответственности за незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 332 из 442 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон регулирует вопрос ответственности за нарушение порядка оборота наркотических средств, в частности, за незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Согласно закону, "незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве до ста растений или конопли в количестве до десяти растений - влекут за собой наложение штрафа от восемнадцати до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно выращиваемых наркотикосодержащих растений".

Предусмотрено также, что "незаконный посев либо незаконное выращивание снотворного мака в количестве от ста до пятисот растений или конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений караются штрафом от ста до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо ограничением воли на срок до трех лет".