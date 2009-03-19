Вырастут штрафы за нарушение правил ветмедицины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях”. За проголосовал 381 из 442 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 238 Кодекса Украины об административных правонарушениях об увеличении штрафов за нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований. Предусматривается их увеличить до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан для должностных лиц.

На данное время статьей 238 Кодекса Украины об административных правонарушениях определено, что органы государственного ветеринарного контроля рассматривают дела об административных правонарушениях, связанных с нарушениями правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований (статья 107). Максимальный размер административных взысканий с граждан составляет до одного необлагаемого налогом минимума доходов граждан, с должностных лиц — до шести необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.