На территории Октябрьской больницы застройки не будет

Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию Александровской (Октябрьской) больницы и отменил решение Киевсовета о землеотводе на ее территории.

Об этом сообщает муниципальная газета “Хрещатик” в сегодняшнем номере.

Застройщиком территории выступало ООО "Жилстрой". Судебное заседание трижды переносили из-за поданного компанией заявления об отводе состава суда, отмечает издание. Против незаконной застройки активно выступали жильцы соседних домов.

В то же время, представители общественности отмечают, что точку в этом деле ставить еще рано, ведь застройщик еще может опротестовать решение в Верховном Суде Украины.

“Все же это победа, к которой местные активисты шли долго, и которой добились, невзирая на безумное юридическое и физическое давление”, - цитирует газета “Хрещатик” киевлян, которые выступают за сохранение территории больницы.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября представители научного сообщества Украины направили открытые письма-обращения премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой защитить Александровскую больницу от застройщиков, прекратить разрушение дендропарка им. А.Богомольца и немедленно создать на его территории мемориал выдающимся деятелям медицинской науки.

Профессор Киевского Национального медицинского университета им. А.Богомольца, директор Института дерматологии и косметологии Ольга БОГОМОЛЕЦ сообщила, что сейчас в судах продолжается рассмотрение дела о строительстве многоэтажки на территории Александровской больницы.

Застройщиком является компания “Жилстрой”, которой решением сессии Киевсовета от 10 июля 2003 года был передан земельный участок площадью 0,45 га на территории Александровской больницы под застройку.