Вода городских фонтанов может быть заражена вирусами гепатита: купаться опасно

Медики предупреждают, что охлаждение в фонтанах может стать угрозой для здоровья человека, пишет ТСН.

В большинстве фонтанов - техническая вода, которая идет по кругу без специальной очистки и дезинфекции, поэтому купаться в них, а тем более пить - запрещено.

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Эпидемиологи обнаружили в воде городских фонтанов бактерии кишечной палочки и другие микроорганизмы, которые вызывают паразиторные заболевания, грибок, пневмонию и даже гепатит А, поскольку вода легко переносит микробы.

Также в фонтаны периодически добавляют химические примеси, чтобы вода не зацвела. Эти вещества обусловливают развитие осложненной аллергии, дерматиты и крайне опасны для глаз.

После купания в такой воде следует обязательно вымыться в душе с мылом, рекомендуют медики.