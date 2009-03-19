Энергосберегающие лампы вредны для здоровья человека

Ставшие модными не так давно энергосберегающие лампы могут нанести серьезный вред чувствительной коже, заявляют специалисты из Великобритании. Ученые объяснили, чем могут быть опасны эти приборы.

Врачи предупреждают, что свет энергосберегающих ламп может стать причиной мигреней и даже приступов эпилепсии. А вот у людей, у которых очень чувствительная кожа, из-за таких лампочек могут появиться сыпь, экземы, псориаз и отеки на коже.

Также такие осветительные приборы вредны для нежной кожи младенцев.

На сегодняшний день существует 2 вида энергосберегающих ламп: коллагеновые и флуоресцентные. Наиболее опасные из них - флуоресцентные.

Специалисты советуют исключить из продажи лампочки этого вида, рассчитанные на 100 ватт. Лампы энергоемкостью 40 и 60 ватт считаются менее вредными.

Прежде ученые уже заявляли о том, что такие лампы могут стать причиной проблем со здоровьем, однако теперь стали известны новые подробности их влияния на кожу человека.

health.passion.ru