Таблетки будут вводить под кожу

10:23, 19 марта 2009
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Не дают побочных эффектов

Группа фармакологов из университета Тулузы разработала новый полимер для введения в организм. Это современное поколение биоразрушаемых наполнителей, котрое может облегчить постепенную доставку лекарственных веществ в организм, что особенно важно при хронических заболеваниях. Суть метода заключается в изготовлении содержащих активное вещество биоразрушаемых имплантатов длиной около сантиметра и диаметром не больше миллиметра, предназначенных для подкожного введения.

Особенность полиэфиров в том, что они разрушаются при взаимодействии с водой, поэтому в организме такие имплантаты будут постепенно растворяться, высвобождая лекарственное соединение со скоростью, зависящей от их структуры. Это должно значительно облегчить жизнь людей, страдающих от хронических заболеваний и вынужденных часто и регулярно принимать лекарства.

Еще одно преимущество метода заключается в том, что он позволяет избежать побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, нередко развивающихся при пероральном приеме лекарств, и, возможно, снизить необходимую дозу за счет исключения частичной потери активности препарата под воздействием пищеварительных соков.

cbio.ru

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