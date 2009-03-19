В Анголе - вспышка бешенства

Вспышка бешенства в столице Анголы Луанде унесла жизни по меньшей мере 93 детей в течение последних трех месяцев. Около четверти детей не дожили до пятилетнего возраста. Вероятно, что число смертей от бешенства в трущобах четырехмиллионного города значительно выше, однако лишь одна больница предоставила достоверные данные.

По словам главы центральной педиатрической больницы Луанды Луиса Бернардино (Luis Bernardino), многих детей доставляют в стационар на поздних стадиях заболевания, когда спасти их жизнь практически невозможно. Помощь остальным затруднена из-за перебоев с поставками вакцины.

Источником инфекции, вероятнее всего, являются многочисленные бродячие собаки, поскольку в городе нет службы вакцинации бездомных животных.

medportal.ru