Наилучший возраст женщины для рождения ребенка

Сегодня значительная часть женщин составляют достойную конкуренцию мужчинам на ниве карьерного и финансового роста, совершенно не представляя себя в качестве матери многодетного семейства....

Но, как показывает жизнь, с годами серьезная бизнес-леди все чаще и чаще начинает задумываться о полноценном женском счастье, которое невозможно представить без материнства. Ученые приводят довольно веские доказательства того, что наилучший возраст женщины для рождения первенца составляет 34 года, что может существенно приободрить современных деловых женщин. Как утверждают ученые, именно в указанном возрасте соотношение состояния здоровья и финансового положения женщины в наибольшей степени располагает к рождению ребенка.

Заявление ученых вызвало ожесточенные споры между ярыми противниками и сторонниками такого тезиса. Например, Сесилия Пайпер из Оксфордского университета полагает, что женщина данного возраста рискует не забеременеть второй раз и может остаться только с одним ребенком, что объясняется возможными проблемами, связанными с оплодотворением.

eurolab.ua