Социальное неравенство приводит к массовым психическим расстройствам

В богатых странах с ярко выраженным социальным расслоением психические заболевания распространены гораздо шире, сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование Всемирной организации здравоохранения, опубликованное 11 марта.

"Автор доклада Линн Фридли сделала выводы на материале всех европейских стран", - поясняет корреспондент The Guardian Мэри О`Хара.

Политикам следует взглянуть в лицо правде: залог психического здоровья и благоденствия нации - в устранении пропасти между богатыми и бедными, подчеркнула Фридли. Только радикальные и широкие реформы политического курса помогут переломить тенденцию роста неравенства, сказано в докладе.

"Социальное неравенство - одна из главных причин стресса. Оно также обостряет стресс у тех, кто вынужден мириться с материальными лишениями", - поясняет ученый.

Так называемые "таблицы сравнительного счастья" часто демонстрируют, что жители стран, где доходы относительно однородны (одну из верхних ступенек обычно занимает Швеция, а Великобритания - одну из нижних), обычно более довольны жизнью.

Между тем, когда страна становится богаче, смертность снижается, но частота психических заболеваний растет, обнаружила Фридли.

Острое неравенство усугубляет соперничество за высокое социальное положение и чувство неуверенности в собственном статусе во всех имущественных слоях, как среди взрослых, так и среди детей, сказано в докладе.

По мнению Фридли, такие душевные расстройства, как депрессия, нужно лечить социальными средствами, радикально пересмотрев наши представления о желательном устройстве общества. "За экономический рост пришлось расплачиваться социальной рецессией", - уверяет Фридли.

Автор документа рекомендует соблюдать "социальные, культурные и экономические предпосылки семейной жизни" - например, систематически принимать меры против нищеты детей и поощрять условия труда, легко совместимые с семьей.

Будет также полезно расширить возможности трудоустройства, особенно для людей, у которых уже выявлены психические заболевания и синдромы. Необходимо бороться с представлением о том, что бедность позорна, полагает Фридли.

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Напомним, результаты опроса, проведенного Центром Разумкова свидетельствуют о том, что большинство украинцев считают социальное неравенство в Украине весьма существенным, а также уверены, что государство способствует этому явлению

korrespondent.net