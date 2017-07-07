Международная организация, закупившая лекарства для онкобольных украинцев, заменит непригодные препараты

Согласно гарантийных писем, Crown Agents осуществят замену ряда лекарств, поставленных в рамках проекта закупок медпрепаратов для онкобольных взрослых и детей за средства госбюджета 2015 года. Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

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Как отметили в ведомстве, закупки происходили в четком взаимодействии с профильными рабочими группами Минздрава, которые были соответствующим образом проинформированы и согласовывали все предложения в процессе закупок: перечень лекарственных средств, производителей, сроки годности и графики поставки. После получения официального согласования со стороны рабочей группы Министерства заключались сделки и начинался процесс поставки.

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В Crown Agents заявляют, что реализовывали проект закупок за средства госбюджета-2015 в соответствии с установленным Минздравом требованиями и полностью выполняют взятые на себя обязательства в рамках ранее предоставленных гарантий.

В Минздраве пообещали, что поставки всех лекарств на замену будут осуществляться сразу же после их выпуска, чтобы обеспечить максимальный срок их годности. Препараты, которые подлежат замене, должны быть централизованно изъяты из всех больниц и уничтожены согласно международных стандартов и процедур.

Процедура приема закупленных лекарств предусматривает проверку всей сопроводительной документации на соответствие согласованных технических требований, номенклатуры и сроков годности.