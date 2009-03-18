Созданы антимикробные препараты нового типа

Сотрудники Нью-Йоркского медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна протестировали в лаборатории несколько веществ, в которых они видят кандидатов в противомикробные препараты нового типа. Информация о работе, выполненной под руководством заведующего отделением биохимии Верна Шрамма, появилась в журнале Nature Chemical Biology.

Антибиотики после своего внедрения в клиническую практику буквально с первого захода убивают или нейтрализуют почти все патогенные микроорганизмы, инфицирующие человеческий организм. Однако со временем их эффективность обретает тенденцию к ослаблению - иногда очень быстро, всего через 3-4 года. Дело в том, что небольшая часть микробов иногда все же выживает после лечения и в последующих поколениях нередко дает начало новым агрессивным штаммам. Поэтому ученые не только разрабатывают новые антибактериальные препараты, но и всячески стараются сделать их действие как можно более долговечным.

Профессор Шрамм и его коллеги изобрели весьма любопытную стратегию борьбы с бактериальной резистентностью.

После долгих поисков они отобрали несколько веществ, которые не убивают бактерии и даже не блокируют их способность к размножению. Однако эти соединения нейтрализуют бактериальный фермент MTAN, с помощью которого возбудители болезней сигнализируют друг другу о своем присутствии. Такие сигналы передают особого рода молекулы, так называемые автоиндукторы.

CyberSecurity.ru