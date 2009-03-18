В Вашингтоне - рекордное количество ВИЧ-инфицированных

В столице США Вашингтоне число ВИЧ-инфицированных составляет 3 процента населения, что втрое выше, чем пороговые показатели эпидемии , установленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Как говорится в отчете Управления по проблемам ВИЧ/СПИДа округа Колумбия, один из десяти жителей Вашингтона в возрасте от 40 до 49 лет является носителем ВИЧ. Вирус поражает представителей всех демографических групп, по сравнению с 2006 годом показатели заболеваемости выросли на 22 процента.

Одной из особенностей эпидемиологической картины в городе является то, что показатели передачи вируса высоки по всем основным способам передачи (при гетеросексуальных и гомосексуальных половых контактах, а также при внутривенном введении наркотических веществ). Ситуация усугубляется тем, что в столице США широко представлены основные группы риска — афроамериканцы и сексуальные меньшинства.

Как заявила в своем интервью Washington Post Шэннон Хейдер (Shannon Hader), директор вашингтонского Управления по проблемам ВИЧ/СПИДа, показатели заболеваемости в городе соответствуют уровню некоторых государств Западной Африки.

Представители системы здравоохранения Вашингтона говорят о том, что многие жители города по-прежнему отказываются от тестов на ВИЧ, опасаясь стигмы и дискриминации, связанных с болезнью, в связи с чем реальные показатели количества ВИЧ-инфицированных могут быть гораздо выше.

medportal.ru