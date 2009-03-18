Уровень интеллекта начинает снижаться к 27 годам

Пик умственной активности человека приходится на 22 года, а после 27 лет она начинает снижаться, утверждают авторы исследования, проведенного в американском Университете Вирджинии.

Результаты их работы были опубликованы в журнале Neurobiology of Aging.

По словам руководителя исследования профессора Тимоти Солтхауса, в 9 из 12 тестов для определения различных мыслительных функций средний возраст людей, показавших наилучший результат, составляет 22 года, пишет британский Telegraph.

Значительное снижение результатов в тестах на логику, быстроту мышления и пространственное воображение наблюдался у людей старше 27 лет. Память же начинает ухудшаться после 37 лет, а показатели других интеллектуальных функций — после 42. При этом снижение интеллекта с возрастом маскируется опытом.

В исследовании участвовали 2000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно полученным данным, профилактику и лечение психических расстройств, связанных со старением, таких как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, следует начинать задолго до пенсионного возраста, отметил профессор Солтхаус.

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