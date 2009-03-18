Метадоновая программа в Украине не остановит эпидемию наркомании

Городской совет Севастополя запретил использовать объекты недвижимости (помещений) коммунальной собственности для внедрения метадоновой программы—заместительной терапии препаратом метадон (внедрение пилотного проекта в городе началось 1 марта текущего года). Как передает корреспондент УНИАН, в принятом решении, в частности, говорится: "учитывая, что заменой одного наркотика (героина) более дешевым синтетическим наркотиком—метадоном, имеющим более сильный наркозависимый эффект, невозможно остановить рост наркомании в Украине, учитывая пагубные последствия для общества от легализации искусственного наркотика—метадона в Украине, руководствуясь ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Севастопольский городской Совет решил запретить использование помещений коммунальной собственности в целях внедрения программ заместительной поддерживающей терапии (с использованием препаратов, содержащих метадон гидрохлорид и бупренорфин гидрохлорид) для наркозависимых".

За решение о запрете проголосовали 48 депутатов.

Кроме того, горсовет утвердил тексты обращений к Президенту Украины, в Верховную Раду Украины, в Кабинет Министров Украины, в Министерство здравоохранения Украины, а также к Верховному Совету Автономной Республики Крым, областным и городским Советам на территории Украины с предложением поддержать инициативу Севастопольского городского Совета о запрете использования объектов коммунальной собственности в целях внедрения программ заместительной терапии метадоном для наркозависимых.

В то же время, как сообщил УНИАН главный врач Городской психиатрический больницы Георгий КАДОМЦЕВ (на базе именно этой больницы открылась клиника реабилитации и поддержки больных наркоманией—УНИАН), «данное решение, вероятно, будет опротестовываться через прокуратуру, мы с помощью юристов изучим, каким образом мы можем на это отреагировать».

Г.КАДОМЦЕВ также отметил, что «сообщение на сессии депутата БЕЛИКА совершенно противоречит определениям, критериям лечения и диагностики наркомании». По мнению главного врача, выступление депутата «крайне непрофессионально, в нем содержались случайные выборки из Интернета, а самое главное, оно совершенно противозаконное, так как Президент Украины издал Указ, который был разработан и утвержден Верховной Радой Украины по противодействию ВИЧ/СПИД. Как добавил он, «весь вопрос заключается в том, что на метадоновой программе будут исключительно люди, болеющие ВИЧ/СПИД, туберкулезом и наркоманией». Г.КАДОМЦЕВ также выразил удивление в связи с тем, что юридическая служба горсовета «каким-то образом поддалась на эмоции, в частности, не проработала законодательную базу по нашей проблеме».

По информации главного врача, с 1 марта в городе в пилотном проекте задействовано 15 больных, «ровно столько, сколько у нас есть лекарств, но с 1 апреля планируется применять заместительную терапию по отношению к еще 15 больным».

Начальник управления охраны здоровья городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ назвал решение депутатов абсурдным, и выразил мнение, что горсовет превысил свои полномочия. Ранее он заявлял, что по его глубокому убеждению, информационное противодействие внедрению эффективного метода лечения, коим является заместительная терапия препаратом метадон, «организуют именно те, кто реализуют наркотики». Он также сообщил, что в Севастополе на сегодня «около 800 инъекционных наркоманов, из них более 600 это те, кто у нас стоит на учете, употребляют опий инъекционным путем. Из них треть—ВИЧ-инфицированные».

Депутат Дмитрий Белик заявил: "Это наша общая победа, горсовета и общественности Севастополя над новым опасным синтетическим наркотиком, который хотели легализовать в нашем городе".