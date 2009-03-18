Вегетарианская диета может навредить

Вегетарианская диета способствует защите человеческого организма от возникновения раковых заболеваний, считают британские исследователи. Однако у вегетарианцев был обнаружен повышенный риск возникновения колоректального рака. Колоректальный рак - это злокачественная эпителиальная опухоль, поражающая чаще дистальные отделы толстой кишки.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 52700 мужчин и женщин. Результаты показали, что вегетарианцы гораздо реже болели раковыми заболеваниями. Однако специалистов удивило то, что среди людей, предпочитающих употреблять в еду только овощи и фрукты, были выше показатели возникновения колоректального рака, чем у тех, кто не придерживался такой диеты. Ранее это заболевание связывали с употреблением красного мяса.

По мнению доктора Joanne Lunn, ведущего ученого из британского Фонда питания, результаты исследования выдвигают на первый план то, что рак — сложное заболевание, и много различных факторов, зависящих от образа жизни человека, оказывают влияние на его возникновение. Специалисты планируют провести дальнейшие исследования по изучению факторов риска, связанных с питанием, которые способствуют возникновению различных типов рака.

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