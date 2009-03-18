В Люксембурге легализована эвтаназия

Люксембург во вторник стал третьей после Бельгии и Нидерландов страной Европейского Союза, легализовавшей эвтаназию, сообщает РИА «Новости».

Согласно закону, вступившему в силу после его официальной публикации во вторник, против врачей, помогающих своим пациентам уйти из жизни, отныне нельзя будет применять меры уголовного наказания, а также возбуждать гражданские дела в суде.

В феврале прошлого года спор вокруг легализации эвтаназии стал причиной противостояния между главой государства Великого Герцога Люксембургского Анри и парламентом страны.

Великий Герцог Люксембургский отказался подписать принятый парламентом закон о легализации эвтаназии, ссылаясь на его противоречие традиционным христианским ценностям. Его решение вызвало конституционный кризис, который завершился принятием в декабре того же года закона об ограничении полномочий монарха. В частности, было отменено положение, в соответствии с которым любой закон вступает в силу только после его подписания Великим Герцогом.

До сих пор единственными странами ЕС, легализовавшими эвтаназию, были Нидерланды и Бельгия - соответствующие законы там были приняты в 2002 году.

В Швейцарии врач тоже может помочь безнадежно больному человеку уйти из жизни, а именно, дать ему препарат, который больной должен ввести себе самостоятельно.