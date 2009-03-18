Почему вы не худеете. Пять причин

Первые попытки снижения веса обычно дают результаты — решившись похудеть, вы активны, и килограммы уходят, что стимулирует вас на продолжение подвига. Вот только у многих рано или поздно наступает момент, когда, несмотря на все усилия, стрелка весов предательски останавливается. Разберемся в причинах, почему процесс похудения останавливается.

Монодиеты

Если посидеть неделю на рисе или гречке, вы точно похудеете. Но лишь до определенного предела. Организм объявляет бойкот и худеть больше не желает. Именно поэтому краткосрочные диеты, которые рекламируются как весьма эффективные, обычно дают временный эффект.

Излишнее усердие

Очень часто вес останавливается, когда мышцам дают большую силовую нагрузку при отсутствии адекватного питания. Организм не выдерживает и начинает капризничать. В итоге вы бросаете занятия, а вес возвращается. Умеренная, но регулярная нагрузка гораздо полезнее и эффективнее, чем ударные забеги в зал до полусмерти.

Нехватка разнообразия

Правильное похудение возможно, только если вы грамотно сочетаете силовые и кардиотренировки. Если вы используете какой-то один тип нагрузки (пусть даже он вам очень нравится), вполне естественно, что тело привыкнет и перестанет терять заветные килограммы.

Иллюзии лени

Некоторые дамы не могут найти время на регулярный фитнес и заменяют тренировки всякого рода приспособлениями вроде чудо-пояса для похудения или вибромассажного кресла для ликвидации целлюлита. Все эти приспособления способы уменьшить жировую прослойку, но только локально и ненадолго — ваши объемы вернутся к вам при первой возможности воссоединения.

Конечный результат

Одним из самых простых объяснений иногда служит тот факт, что вы достигли своего оптимального веса. Организм не обманешь, возможно, дальнейшие попытки он просто считает войной против себя. Обманывать природу насилием над собой не всегда разумно. Оцените, не слишком ли вы увлеклись идеей похудения, и ставьте перед собой реальные цели.

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