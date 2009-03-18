Чем полезен лук

У репчатого лука выявлено новое и удивительное качество. Его обнаружили японские ученые. Оказывается, он способен "очищать" клетки головного мозга и задерживать процесс их старения. Этому способствуют содержащиеся в луке исключительно активные серные соединения. Организм их легко усваивает. С потоком крови они попадают в мозг и там благоприятно воздействуют на ряд ключевых зон головного мозга, активизируя и омоложивая клетки, отвечающие за память и эмоции.

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