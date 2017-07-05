Гомеопатия - неэффективна: Супрун рассказала об исследовании австралийских ученых

И.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбук высказала свое мнение относительно гомеопатии.

"Возможно, вы помните, как ученые развенчали миф о гомеопатии в 2002 году. А потом в 2010 и в 2014. На этот раз австралийские исследователи проанализировали более 1800 работ и доказали, что гомеопатия, альтернативное лечение, опирающееся на суперразбавленные вещества и принцип «клин клином вышибают», совершенно неэффективна. Национальный совет здоровья и медицинских исследований Австралии (Аustralia's National Health and Medical Research Council) оценил более 1800 исследований по гомеопатии и смог найти достаточно строгий подход к анализу лишь в 225 из них. Систематический обзор этих исследований показал, что «нет высокого качества доказательств в поддержку утверждения, что гомеопатия эффективна в лечении заболеваний», - пишет Супрун.

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"Австралийское исследование, которое опирается на обширный обзор медицинской литературы, нанесло финальный удар по 200-летнему альтернативному лечению, разработанному немецким врачом “с отсутствующим интересом к детальной патологии, а также к обычной диагностике и лечению". Авторы исследования озабочены тем, что люди, которые продолжают выбирать гомеопатические препараты вместо доказательной медицины, сталкиваются с реальными рисками для здоровья. Председатель Национального совета здоровья и медицинских исследований Австралии надеется, что выводы приведут к изменениям в системе здравоохранения и фармацевтики. Но он также отметил, что “будет группа людей, которые не будут реагировать на этот доклад и будут говорить, что это все заговор”. Повлияет ли новость о том, что гомеопатия неэффективна, на потребителей, тратящих свои средства на нетрадиционную медицину? Если растет промышленность гомеопатических препаратов, то ответ, видимо, – нет. Источник: журнал Smithsonian (https://goo.gl/KcMC1u)", - пишет Супрун.