Минздрав предупреждает: фармкомпании должны перерегистрировать лекарства с "российским следом"



Учитывая оккупацию Российской Федерацией Крыма и вторжение на востоке Украины, с целью обеспечения национальной безопасности и допуска к использованию в медицинской практике на территории Украины лекарственных средств только с гарантированной безопасностью и качеством, Минздрав обратился к правительству Украины с предложением приостановить поступление и оборот на рынок препаратов российского производства и производителей, расположенных на временно неподконтрольных Правительству Украины территориях.

Читайте такжеНовые санитарные нормы в Украине: асбест запретят

Как сообщили УНИАН в Минздраве, ряд компаний, которые имеют регистрационные удостоверения производителей или от заявителей Российской Федерации, обратились в Минздрав Украины относительно завершения процедуры государственной регистрации и перерегистрации. Так, компании ООО «Сервье Украина», представительство АС «Гриндекс» в Украине, ООО «Джонсон и Джонсон Украина», ООО «Тева Украина» направили письма в Минздрав с обоснованием причин и обязательствами срочно внести изменения в регистрационных материалов на лекарственные средства с целью изъятия производителей/заявителей – субъектов Российской Федерации.

После завершения экспертизы регистрационных материалов для осуществления государственной регистрации и перерегистрации компаний, лекарственные средства будут включены в приказы Министерства по государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений. Это позволит компаниям изъять производителей/заявителей России из регистрационных материалов зарегистрированных в Украине лекарственных средств.

В Минздраве подчеркнули, что работают над расширением санкций в отношении Российской Федерации.

Также в ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за присутствием на рынке Украины и использованием в медицинской практике лекарственных средств российского производства.