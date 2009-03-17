24 марта состоится акция протеста беременных

24 марта в Кременчуге Полтавской области состоится митинг беременных против закрытия родильного отделения в Крюковском районе города.

О проведении акции протеста УНИАН сообщили будущие матери.

По их словам, акция протеста состоится 24 марта в 9.30 утра, когда будет проходить сессия Кременчуцкого горсовета.

«Власти города с целью экономии средств собираются до первого мая закрыть родильное отделение при второй горбольнице в Крюкове. В освобожденном помещении планируют разместить онкодиспансер. Но для этого есть и другие подходящие здания. А мы находимся за мостом через речку Днепр, и если придется после закрытия отделения везти роженицу через мост, где часто пробки, то ей что - в машине рожать?!», - заявляют женщины.

Как сообщал УНИАН, 15 августа 2008 года в Кременчуге Полтавской области беременные протестовали перед горисполкомом против закрытия родильного отделения во 2-й городской больнице. Беременным уже отказывали в возможности рожать там, и советовали обращаться в городской родильный дом, находящийся за Крюковским мостом.

Тогда первый вице-мэр города Владимир ОНИЩЕНКО, который вышел к пикетирующим, заявил, что официального документа о закрытии родильного отделения нет. Вместе с тем он заявил, что отделение не приспособлено к современным требованиям, в отличие от городского родильного дома.

«В мае областной врач-гинеколог и комиссия проверили состояние отделения в Крюкове, были высказаны замечания. К сожалению, через три месяца они не были устранены. Бюджет у нас – 57% от потребностей, мы не можем обеспечить финансированием и центральный роддом, и отделение 2-й горбольницы… Может быть, это отделение будет закрыто через полгода, может быть, не будет закрыто никогда, это зависит от финансирования», - заявлял В.ОНИЩЕНКО полгода назад.