Болезни детей: простуду нужно "кормить"

Английская народная мудрость гласит: простуду кормите, а лихорадку морите голодом. Если у ребенка высокая температура, навязывать еду не надо, да он и сам ничего «тяжелого», калорийного в это время не съест. Давайте ему больше жидкости. Пусть пьет что хочет: соки, чай с молоком или с малиной, клюквенный морс.

Но если температуры нет, только насморк и «скребет» горло, отказываться от еды нет смысла. Однако еда должна быть легкоусвояемой, термически, химически и механически щадящей. Это значит: не холодной, не горячей, не острой. Некоторые родители готовят больным детям желе, его легко глотать. Желе можно сделать из чего угодно: из соков, молока, овощного и мясного бульона, из того же клюквенного морса. Подойдут мясное суфле или фрикадельки, омлет или молочная каша. Все это нужно хорошо приготовить, красиво сервировать. Простуженный ребенок обычно не настолько плох, чтобы не подниматься с постели. Пусть встанет, умоется, сядет за стол. Так он скорее почувствует себя здоровым. Во время болезни повышена потребность в витаминах, минералах, так что попить аптечный поливитаминный комплекс надо обязательно.

Страсти вокруг молока

Некоторые родители считают, что при высокой температуре детский организм не усваивает молоко. Медики объясняют, что если ребенок в здоровом состоянии хорошо переносит молоко, то и во время болезни оно у него будет усваиваться.

Часто именно теплое молоко облегчает состояние, создает комфорт. Но если ребенок болен ангиной, принимает антибиотики, молоко может препятствовать их усвоению, снижая кислотность желудочного сока. Антибиотики же, в свою очередь, мешают усвоению молока, разрушая сообщество полезных бактерий в кишечнике. В этом случае прекрасным выходом из положения могут стать кисломолочные продукты, они и лекарствам помогут усвоиться, и пополнят запас полезных бактерий. Если ребенок от кефира и йогуртов отказывается, пусть пьет кислые морсы, соки, чай с лимоном. Они совместимы с антибиотиками, стимулируют секрецию, повышают аппетит.

Куриный бульон обязателен?

Многие родители верят в целебную силу куриного бульона, в народе его называют «еврейским пенициллином». Никто специально не исследовал, лечит ли куриный суп ОРЗ. Однако есть гипотеза, что лечебный эффект этого блюда связан с цистеином.

Эта аминокислота (в форме N-ацетилцистеина) хорошо помогает при бронхите и астме, уменьшает образование слизи в носоглотке и таким образом облегчает дыхание. Традиционная медицина широко использует это вещество в ингаляторах. Осталось понять, почему оно так успешно действует именно в составе куриного бульона. Вполне возможно, что все дело в быстроте и легкости, с которой он усваивается организмом. Так что если у вас в семье принято давать куриный бульон больным и ребенок не против – почему бы и нет.

Лимон или сода?

Одни люди лечат больное горло кислым питьем, другие щелочным. Какой подход верен? Медики отвечают: смотря какая болезнь у ребенка. При ОРЗ молоко, в том числе вместе с «Ессентуками» или содой, со всех точек зрения полезно. Одним этим питьем и пребыванием в тепле можно вылечиться. Если же у ребенка ангина – ее щелочным питьем не вылечишь, придется пить антибиотики, пишет eurolab. При ангине лучше поить ребенка клюквенным морсом: в нем есть бензойная кислота, подавляющая жизнедеятельность патогенных микробов.

В клюкве, кроме того, как и в малине, имеется салициловая кислота. Эти ягоды являются аналогом аспирина (ацетилсалициловая кислота), снижают температуру. Если ребенок отказывается глотать кислое питье, потому что оно «дерет» горло, не кладите в морс больше сахара, который сам по себе раздражает слизистые, лучше разведите напиток водой.

news.gala.net