Как защитить глаза во время работы за компьютером?

Ученые из Англии рассказали, как можно защитить глаза во время долгой работы перед монитором компьютера. Специалисты дали простые, но в то же время очень полезные советы.

Известно, что долгая работа перед монитором компьютера чревата возникновением проблем со зрением. Глаза сильно устают, в некоторых случаях это становится причиной повышения внутриглазного давления, снижения зрения и возникновения головных болей.

Чтобы избежать появления всех этих проблем, достаточно просто чаще моргать.

Кроме того, всем, кто много работает перед компьютером, медики советуют:

- регулярно проходите обследование у офтальмолога,

- каждые 20 минут давайте отдыхать глазам: на 20 секунд отводите взгляд от монитора,

- при необходимости пользуйтесь увлажняющими каплями для глаз,

- монитор вашего компьютера должен быть снабжен специальным защитным покрытием.

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