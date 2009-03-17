В Крыму - всплеск суицидов

Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму отмечает увеличение числа самоубийств в автономии в последние дни.

«В последние дни по Крыму прокатилась волна самоубийств», - говорится в сообщении пресс-службы Главка.

Так, на днях покончили с собой путем повешения 73-летний мужчина из Ленинского района, 34-летний житель Феодосии, 40-летний мужчина из Бахчисарайского района. В Сакском районе покончил с собой 51-летний мужчина.

В Феодосии 34-летнего мужчину успели вытащить из петли, он доставлен в больницу. В южнобережном поселке Никита решил покончить с собой 22-летний юноша: облив себя бензином, открутил вентиль газового баллона, произошел взрыв, в результате – парень получил ожоги 80% тела 2-3 степени, в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

По словам психологов, количество самоубийств, согласно статистике, возрастает весной и осенью. «Это так называемые сезонные обострения, когда особенно проявляются суицидальные склонности, – отметил начальник центра психологического обеспечения Главного управления МЧС в Крыму Виталий ГИРЕНКО. – Обусловлена эта беда и ухудшением состояния здоровья, и нестабильными социальными условиями, и злоупотреблением алкоголем».

По словам В.ГИРЕНКО, «слабым звеном» в этом отношении являются мужчины, на которых лежит ответственность за семью и ее материальное обеспечение. Согласно статистике, наибольшее количество суицидов отмечается в группе 35-60 лет, а показатель частоты завершенных самоубийств среди мужчин выше более чем в два раза, чем среди женщин.