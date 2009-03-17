Усилена ответственность за нарушение санитарных норм

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 325 Уголовного Кодекса Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 381 народный депутат из 444 зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено усиление юридической ответственности за деяния, которые вследствие нарушения требований санитарных и противоэпидемических норм и правил привели к реальной угрозе жизни и здоровью людей или к их смерти, к возникновению массовых инфекционных заболеваний или других тяжелых последствий. Предусмотрено, что за такие действия виновные будут караться лишениям свободы на срок от пяти до восьми лет.