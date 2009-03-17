На Волыни 2009 год объявлен «Годом помощи людям с плохим зрением»

На Волыни местная власть начала активные действия в направлении решения проблем людей с плохим зрением, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Главой Волынской облгосадминистрации Николаем Романюком выдано Распоряжение №28 "Об объявлении в области 2009 года – Годом помощи людям с плохим зрением". Существенное содействие в решении отмеченной проблемы предоставляет также Всеукраинский благотворительный фонд "Сердце к сердцу", который в 2009 году проводит благотворительную акцию "Услышьте все!" относительно помощи детям с изъянами зрения.

На Волыни, как и в каждой области Украины, образован Штаб Всеукраинского благотворительного фонда "Сердце к сердцу", организуется волонтерское движение по сбору благотворительных средств и последующей закупки диагностического офтальмологического оборудования для областной детской больницы, городских и районных кабинетов охраны зрения. Сроки проведения акции определены Штабом 4-10 мая 2009 года с финалом проведения акции 9-10 мая с.г.

Напомним, за средства, собранные волонтерами во время благотворительной акции в 2008 году, закуплено ценное офтальмологическое оборудование: проектор АСР-8ЕМ и офтальмоскоп “НЕІNE Omega – 500”. Эти аппараты крайне необходимы для проведения обследования глаз у недоношених новорожденных детей и своевременного выявления и предупреждения такого тяжелого осложнения, как ретинопатия недоношеных, которая угрожает слепотой.

Главный детский внештатный офтальмолог Управления здравоохранения Волынской ОГА Маргарита Потягайло выразила благодарность всем небезразличным людям, которые помогли провести акцию, сдали благотворительные средства на приобретение оборудования для маленьких пациентов и призывала широкую общественность отозваться на проведение акции "Услышьте все!" в 2009 году.