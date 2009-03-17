Днепропетровщина: открыт современный роддом

На Днепропетровщине после реконструкции начала работу первая очередь акушерско-педиатрического комплекса, стоимость которой составляет около 50 млн. грн., в том числе медицинского оборудования - свыше 20 млн. грн, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На реконструкцию зданий было выделено 25 млн. грн. из городского бюджета, полученных от продажи комбината “Криворожсталь”, 10 млн. грн., - из государственного бюджета и 14,8 млн. грн. - из городского бюджета развития.

В первую очередь входят: родильное отделение на 40 кроватей, отделения патологии беременных на 40 кроватей, гинекологическое отделение на 40 кроватей, женская консультация, центральное стерилизационное отделение, пищеблок, котельная. Начат монтаж современного медицинского оборудования стоимостью 12,8 млн. грн.

Главным управлением здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации для оснастки перинатального центра в г. Кривой Рог выделено медицинское и диагностическое оборудование, дозатор автоматизированный шприцевой, мониторы пациента, пульсоксиметр, кольпоскоп МК 300.

Вторая очередь реконструкции предусматривает открытие отделений патологии новорожденных, реанимации новорожденных, баклаборатории, прачечной, дезкамеры.

Введение в эксплуатацию акушерско-педиатрического корпуса даст возможность повысить качество предоставления медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным Днепропетровщины.