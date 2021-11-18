Программа аэромедицинской эвакуации уже действует во Львовской и Киевской областях.

По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже открыто 127 современных приемных отделений больниц. Еще 74 отделения находятся в стадии реконструкции.

Об этом в ходе MINTRANS Forum 2021 заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, презентуя годовые итоги "Большой стройки" в сфере медицины.

"Около 2 млн пациентов ежегодно смогут ощутить результат обновления приемных отделений. Именно такой поток пациентов в 201 приемном отделении, вошедшем в президентскую программу", - сказал глава Минздрава.

Для отделений закупают новое оборудование: в частности, 162 компьютерных томографа и 155 рентген-аппаратов за средства государственного бюджета и 2 500 единиц техники на средства местных бюджетов.

"Также обновлен автопарк экстренной медицинской помощи (лишь в 2021 году закуплено 622 авто, плюс 150 млн грн выделено для дополнительной закупки машин в этом году), заработали новые сельские амбулатории (в настоящее время в программе 607 объектов в 24 регионах)", - рассказал Ляшко.

На следующий год запланирована реконструкция и техническая модернизация 48 областных больниц – по одной детской и клинической в ​​каждой области.

"А это 45 операционных блоков, 24 отделения экстренной медицинской помощи и 29 вертолетных площадок. Последние нам позволят расширить результаты пилота по аэро-медицинской эвакуации на территорию всей страны", - проинформировал министр.

Программа аэро-медицинской эвакуации уже действует во Львовской и Киевской областях. Только за октябрь пилоты и медики совершили 35 экстренных вылетов, а в течение года – 60 вылетов для спасения жизни украинцев.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что создание качественной медицинской инфраструктуры является одной из задач программы "Большая стройка".

Автор: Григорий Бондарь