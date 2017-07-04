Минздрав создал интерактивную карту пляжей Украины: где не стоит купаться
Карта пляжей пока небольшая, но обновляется еженедельно.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения опубликовал интерактивную карту, на которой обозначены нерекомендованные для купания пляжи и рекреационные зоны в Украине.
В сообщении отмечается, что качество воды в пределах этих пляжей не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).
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Карта обновляется каждую неделю. На данный момент запрещено купаться на:
- пляже Чорторый в Деснянском районе Киева;
- пляже Правый берег в Запорожье;
- пляже Приморского района Мариуполя;
- пляжах Стрелка и Чайка в Николаеве;
- пляже Радуга в Первомайске.
Как сообщал УНИАН, на столичных пляжах дежурят 120 представителей пляжного патруля.