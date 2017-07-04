В этом году ботулизмом заболели 76 человек, из них 8 умерли - Минздрав

В этом году в Украине ботулизмом заболели 76 человек, из них 8 умерли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она отметила, что в течение последних месяцев в Украине наблюдается увеличение количества случаев заболеваемости ботулизмом: с начала 2017 года заболело 76 человек, из которых 8 умерли.

"Сегодня в Украину доставили партию лекарств против ботулизма, первые 25 курсов для формирования базового запаса антитоксина канадского производства", - сказала Супрун.

По ее словам, партия лекарств позволит сформировать базовый запас, который будет использован для немедленного лечения больных.

"Сыворотки сохраняются в Минздраве и в случае необходимости будут перевезены в регионы в кратчайшие сроки. Сыворотка против ботулизма позволит спасти десятки пациентов... Но я также призываю украинцев беречь свое здоровье, и не употреблять продукты питания сомнительного качества. Ведь предотвратить заболевание значительно лучше, чем ликвидировать сокрушительные последствия для здоровья", - сказала Супрун.

Как сообщал УНИАН, 15 июня заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак заявила, что в Украине существуют огромные проблемы с наличием сыворотки против ботулизма.

В прошлом году в Украине было зафиксировано 105 случаев ботулизма, из них 12 смертельных.