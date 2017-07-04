Принято постановление о переходном периоде в закупках лекарственных средств

Сегодня Правительство приняло постановление, которое предусматривает введение переходного периода для завершения процесса закупки лекарственных средств, сообщили УНИАН в Минздраве.

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Минздрав разработал проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений к постановлений Кабинета Министров Украины от 25 марта 2009 года № 333». Цель документа – предоставить заведениям и учреждениям здравоохранения, которые полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов, переходный период для завершения процедуры закупки лекарственных средств, которые были начаты в текущем периоде в соответствии с порядком и требованиями, которые действовали на то время.

Постановление предусматривает перенос на 1 сентября 2017 года требования относительно осуществления заказчиками процедур закупок лекарственных средств, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Кроме того, с 1 января 2018 года заработает требование относительно обязательного первоочередного удовлетворения 100% потребности в лекарствах, включенных в Нацперечень основных лекарственных средств, для возможности осуществления закупки лекарственных средств, в установленном законом порядке зарегистрированы в Украине и не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Постановление предусматривает также исправление технических ошибок в тексте, пересмотра форм выпуска и силы действия некоторых лекарственных средств в новой редакции Национального перечня основных лекарственных средств.

МОЗ Украины подготовило приказ «Об утверждении Порядка определения объемов потребности в закупки лекарственных средств заведениями и учреждениями здравоохранения, которые полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов» с целью рационального планирования потребности учреждений здравоохранения, что полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов, и эффективности расходов бюджетных средств при закупке и возмещении стоимости лекарственных средств.

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Также министерство разработало проект приказа «Об утверждении Положения о применении Национального перечня основных лекарственных средств при организации процесса обеспечения населения лекарственными средствами в учреждениях и учреждениях здравоохранения, что полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов».