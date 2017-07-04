ПРООН предоставила Украине партию лекарств против ботулизма

Сегодня в Украину доставили партию лекарств против ботулизма, первые 25 курсов для формирования базового запаса антитоксина канадского производства предоставила Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в качестве гуманитарной помощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и директор представительства ПРООН в Украине Янтомас Химстра.

Химстра подчеркнул, что ПРООН готова и в дальнейшем сотрудничать с Минздравом.

"Наш опыт в закупке лекарств помог быстро и эффективно закупить высококачественный антитоксин, и мы готовы продолжить нашу поддержку украинцев, обеспечить наличие жизненно необходимых лекарств в любой момент, лучшего качества и по возможно более низкой цене", - добавил директор ПРООН в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 июня заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак заявила, что в Украине существуют огромные проблемы с наличием сыворотки против ботулизма.

В прошлом году в Украине было зафиксировано 105 случаев ботулизма, из них 12 смертельных.